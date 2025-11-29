Kadin DKI Tanam Mangrove: Perkuat Ekonomi, Pulihkan Lingkungan, Rayakan HUT ke-58

jpnn.com, JAKARTA - Kadin DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan penanaman mangrove di kawasan pesisir ibu kota.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-58 Kadin DKI Jakarta, yang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Menuju Kota Global.”

Acara penanaman mangrove tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Fajar Sauri, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga dan Hilda Kusuma Dewi, serta jajaran pengurus Kadin DKI.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, legislatif, dan dunia usaha menggambarkan kuatnya kolaborasi dalam menjaga ekosistem pesisir Jakarta.

Kegiatan ini bukan yang pertama. Tahun lalu, Kadin DKI Jakarta juga melakukan penanaman bibit mangrove dan aksi bersih-bersih sampah di Hutan Lindung Angke, Kapuk.

Konsistensi ini menunjukkan bahwa penanaman mangrove bukan sekadar agenda seremonial, tetapi komitmen nyata yang terus dilanjutkan.

Melalui upaya ini, Kadin DKI Jakarta ingin memastikan bahwa ekosistem pesisir Jakarta tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh lebih kuat, lebih sehat, dan lebih siap menghadapi perubahan iklim.

Taruna Ikrar memberikan apresiasi terhadap konsistensi KADIN DKI Jakarta dalam membangun ekosistem usaha yang adaptif dan visioner.