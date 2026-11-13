Kadin Dorong Bisnis Kehutanan Regeneratif Dukung Transformasi Bioekonomi Indonesia

jpnn.com, ANTALYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong bisnis kehutanan regeneratif sebagai bagian dari transformasi bioekonomi Indonesia yang mendukung aksi iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), penguatan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan mitra internasional diarahkan untuk memperluas pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah melalui inovasi, investasi, dan pengembangan pasar.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mendorong pengembangan bioekonomi berbasis hutan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung aksi iklim dan kesejahteraan masyarakat.

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“Kekayaan hayati Indonesia perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan hutan secara regeneratif dan lestari bekerja sama dengan masyarakat lokal. Untuk itu Dunia usaha perlu memperkuat kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk mewujudkannya,” kata Shinta.

Hal tersebut disampaikan Shinta dalam sambutan penutup pada dialog “Forest-Based Bioeconomy for Climate, Nature and Communities: Advancing Indonesia’s Nature-Based Economy through Multi-Use Forest Landscapes” yang diselenggarakan Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH) di Paviliun Indonesia COP31, Antalya, Turki, Kamis (12/11).

Menurut Shinta, penguatan bisnis kehutanan regeneratif perlu dihubungkan dengan inovasi industri, pengembangan pasar, serta akses investasi. Kemitraan tersebut diperlukan agar pemanfaatan sumber daya hayati mendukung pertumbuhan usaha sekaligus menjaga fungsi ekosistem dan penghidupan masyarakat.

Dari sisi pemerintah, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menekankan pemanfaatan hutan lestari untuk mendukung pencapaian target NDC Indonesia, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, serta pengembangan bioekonomi berbasis hutan.

“kebijakan multiusaha kehutanan bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil hutan sekaligus tindakan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan bersama masyarakat melalui skema Perhutanan sosial termasuk hutan adat yang dibangun menjadi rantai nilai agar manfaat ekonomi diterima parapihak secara lebih luas dan berkeadilan,” ujar Laksmi.