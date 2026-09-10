Kadin Dorong Industri Tambang Genjot Efisiensi dan Adopsi Teknologi
jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong sektor tambang meningkatkan efisiensi modal dan mempercepat adopsi teknologi.
Dorongan tersebut disampaikan untuk menghadapi tekanan geopolitik, volatilitas biaya, serta tuntutan transformasi industri saat ini.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang ESDM Aryo Djojohadikusumo menyatakan dinamika geopolitik global turut memengaruhi anggaran perusahaan tambang.
Mulai dari proyeksi keuangan, hingga ketahanan bisnis perusahaan pertambangan, terutama melalui perubahan harga dan ketersediaan bahan bakar.
Hal tersebut disampaikan dalam Energy Insights Forum bertajuk The Next Chapter of Indonesian Mining: Growth, AI, Capital, and Electrification yang digelar Kadin Bidang ESDM bersama Katadata di Hotel The Langham Jakarta pada Rabu (9/9).
“Banyak perusahaan pertambangan di ekosistem Kadin bertahan karena mereka sudah mengantisipasi masa depan,” ujar Aryo.
Aryo menilai inovasi menjadi kunci utama untuk membangun ketahanan bisnis dalam menghadapi ketidakpastian jangka panjang.
“Dari apa yang saya pelajari dari perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia, tidak ada cara yang lebih baik untuk membangun ketahanan dan kekuatan jangka panjang selain dengan berinovasi,” tuturnya
Kadin Indonesia mendorong sektor tambang meningkatkan efisiensi modal dan mempercepat adopsi teknologi.
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