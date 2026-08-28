Kadin Dorong Penguatan Aliansi dengan Negara Produsen Sawit

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mendorong penguatan aliansi strategis dengan negara-negara produsen kelapa sawit.

Upaya tersebut dinilai krusial mengingat kelapa sawit menjadi salah satu komoditas utama penyumbang devisa nasional bagi Indonesia.

Kerja sama tersebut dinilai penting untuk meningkatkan posisi tawar, menjaga akses pasar, sekaligus menghadapi berbagai hambatan perdagangan global.

"Guna memperkuat posisi tawar, menjaga akses pasar, menghadapi hambatan perdagangan, dan menjaga stabilitas pasar sawit global,” kata Saleh di Jakarta, baru-baru ini.

Saleh pun mengusulkan agar Indonesia mengoptimalkan peran Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) sebagai wadah menyuarakan kepentingan bersama.

Penguatan peran lembaga antarpemerintah ini diharapkan membuahkan hasil konkret dalam diplomasi perdagangan, pemenuhan prinsip keberlanjutan, hingga inovasi pasar.

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“Ini penting karena ekspor sawit Indonesia bernilai lebih dari USD 20 miliar per tahun dan memiliki kontribusi signifikan terhadap devisa nasional,” ujarnya.

Selain itu, Saleh menilai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sudah berupaya maksimal dalam menjalin kerja sama dengan produsen sawit dunia.