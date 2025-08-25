Kadis Kelautan dan Perikanan Bengkulu Jadi Tersangka Tabrak Lari
jpnn.com, BENGKULU - Polisi telah menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu Tarzan Naidi sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menyebabkan korban tewas ditempat.
"Iya, sudah tersangka (Kepala DKP Kota Bengkulu)," kata Kapolresta Bengkulu Kombes Sudarno di Kota Bengkulu, Senin.
Sementara itu, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus tabrak lari yang menyebabkan korban tewas ditempat yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Bengkulu Tarzan Naidi.
Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan menerangkan untuk sejumlah saksi yang diperiksa yaitu merupakan saksi yang berada di lokasi kejadian serta istri korban yang juga berada di TKP.
Adapun kendaraan yang digunakan pelaku tersebut merupakan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu jenis Innova warna biru yang sempat ditutup dengan terpal oleh pelaku di kediamannya.
Untuk kronologi kejadian tersebut berawal ketika kendaraan plat merah dari arah Pantai Pasir Putih menuju Pantai Panjang tepatnya Sport Center Kota Bengkulu.
Namun, saat berada di belakang Bencoolen Mall pelaku yang membawa kendaraan dalam kondisi kecepatan tinggi ingin menyalip kendaraan di depannya.
"Saat akan menyalib kendaraan di depannya sebelah kanan, namun karena kondisi kendaraan sedang ramai maka langsung ke arah kiri dan tidak terkendali sehingga korban tertabrak dan pelaku langsung membanting stir sehingga menabrak tiang," ujar dia.
Aparat kepolisian menetapkan Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sebagai tersangka kasus tabrak lari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mobil Kadis DKP Kota Bengkulu Terlibat Tabrak Lari, Korban Tewas
- Begini Cara Polresta Pekanbaru Menanggapi Kasus Tabrak Lari
- Keterlaluan, Dokter di Cirebon Cabuli Nakes, Terancam 12 Tahun Penjara
- Kasus Penganiayaan Bocah di Nias Selatan, Seorang Perempuan Ditetapkan Tersangka
- 3 Sekuriti jadi Tersangka Setelah Amankan Pengacara yang Diduga Menyusup ke Perkantoran
- 25 Tentara Ditetapkan Tersangka Kasus Penyerangan Warga di Deli Serdang