Kadispenad Ungkap Efek Pembentukan Yon TP di Sektor Ekonomi dan Kesehatan

Ilustrasi Prajurit TNI AD. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal Donny Pramono mengklaim pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) berefek positif di sektor ekonomi, kesehatan, keamanan, dan sosial.

Dari ekonomi, kata dia, keberadaan Yon TP di daerah terpencil membuat UMKM bergerak. Sebab, prajurit bakal membelanjakan uang untuk kebutuhan di warung setempat.

"Ada warung buka, ada tukang jahit, ada Alfamart, ada Indomaret," kata Donny ditemui di Jakarta, Jumat (29/5).

Dari sisi kesehatan, lanjut Donny, kehadiran Yon TP bisa membantu warga daerah terpencil berobat ke fasilitas terdekat.

Termasuk, kata dia, keberadaan pasukan Yon TP yang dilengkapi kompi ksehatan bisa membantu masyarakat untuk berobat. 

"Tentunya apabila mungkin penyakit kronis bisa dievakuasi dengan cepat, ya, dengan berkoordinasi," ujarnya. 

Dari sisi keamanan, kata Donny, keberadaan Yon TP bisa menekan aksi kriminalitas, karena keberadaan prajurit membuat sistem siskamling menjadi hidup.

"Kalau aman, pembangunan itu akan cepat dilaksanakan," ujarnya.

