Kadispora DKI Dukung Penuh PERTINA DKI Jakarta Kejar Prestasi Tinju

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP PERTINA) Kevin Valentino Rouw, melantik Ketua Pengurus Provinsi DKI Jakarta Brigjen TNI Berty Sumakud periode 2025-2029.

Sekjen PP PERTINA menyampaikan salam dari Ketum PP Pertina Hillary Brigitta Lasut dan memberikan ucapan selamat kepada Ketua Pengprov DKI Jakarta yang baru dilantik Brigjen TNI Berty Sumakud.

Dia berharap PERTNA di bawah kepemimpinannya dapat menghasilkan atlet tinju berkualitas dan meraih prestasi membanggakan.

"Saya mengajak saudara-saudara untuk membangkitkan atlet tinju daerah agar berprestasi. Saya berharap agar lebih meningkatkan prestasi atlet dan membendung halangan yang menghambat perkembangan Pertina Pusat," tegas Sekjen PP Pertina Kevin Valentino Rouw usai pelantikan pengurus Pengprov Pertina DKI Jakarta periode 2025-2029 di Rarampa Restoran, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/26).

Dia menegaskan dengan mengikuti kejuaraan nasional maka akan muncul petinju-petinju berprestasi dalam ajang Sea Games maupin ajang Olimpiade."Ketua Pengprov DKI Jakarta akan mewarisi beban yang cukup berat di DKI Jakarta, mengingat DKI belum bisa mengirimkan atlet DKI untuk mengikuti Pelatnas di Jawa Barat," ujarnya.

Era 1970an PERTINA sangat disegani karena itu, Sekjen PP PERTINA minta agar dibangkitkan kembali dan kibarkan bendera merah putih di dunia internasional

"Empat prinsip utama yang harus dipegang PERTINA yakni Bersahabat, Sportif, Disiplin dan Rela Berkorban," tandasnya.

"Selamat bertugas, selamat berjuang, semoga Tuhan memberikan keberkahan dengan meraih prestasi," ucapnya.