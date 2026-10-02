Kadispora Tangsel Mundur Menjelang Porprov Banten 2026, Target Prestasi Tuan Rumah Tetap Dipatok Tinggi

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) langsung mengambil langkah cepat setelah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) H. Mukroni mengundurkan diri dari jabatannya.

Mukroni mengundurkan diri karena ingin fokus pada pemulihan kesehatan.

Untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan, Pemkot Tangsel menunjuk H. Ika sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora.

Baca Juga: Mashudi Mengundurkan Diri dari Dirjen Pemasyarakatan Buntut Kasus Lapas Cibinong

Ika mulai menjalankan tugas tersebut terhitung 1 Oktober 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB Asep Nurdin mengatakan pergantian pimpinan tidak akan memengaruhi program yang telah berjalan.

"Pemkot menghormati keputusan Pak Mukroni. Yang terpenting roda organisasi dan pelayanan tetap berjalan," kata Asep kepada wartawan, Kamis (1/10).

Dia mengatakan penunjukan Plt dilakukan untuk menjaga kesinambungan program Dispora.

Terlebih, Tangsel tengah memasuki tahapan penting persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten 2026.