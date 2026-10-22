Kado Hari Santri, Universitas Sunan Gresik Siapkan 25 Beasiswa Kedokteran Gigi untuk Santri

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Sunan Gresik (USG) menyiapkan 25 beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) USG.

Program ini menjadi bentuk komitmen USG sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi santri, sekaligus berkontribusi memenuhi kebutuhan tenaga dokter gigi di Indonesia.

Founder USG Jazilul Fawaid mengatakan beasiswa tersebut merupakan kado Hari Santri Nasional, sekaligus upaya memberikan kesempatan kepada para santri untuk menempuh pendidikan di bidang kedokteran gigi.

Founder Universitas Sunan Gresik (USG) Jazilul Fawaid foto bersama pada acara Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi: Beasiswa Pendidikan, Program Akselerasi Pendidikan Kedokteran Gigi dan Penempatan Residen Tingkat Mandiri di Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dok. Humas USG

”Kami telah menandatangani pernyataan komitmen untuk memberikan beasiswa kepada 25 santri sebagai kado Hari Santri Nasional. Beasiswa ini akan menyasar dua wilayah, yakni kawasan Pantura Jawa Timur dan daerah-daerah tertinggal. Tentunya, para calon penerima tetap harus melalui proses seleksi,” kata Jazilul di sela acara Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi: Beasiswa Pendidikan, Program Akselerasi Pendidikan Kedokteran Gigi dan Penempatan Residen Tingkat Mandiri di Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Gus Jazil mengapresiasi dukungan Kemendiksaintek yang telah memberikan afirmasi terhadap pendirian FKG Universitas Sunan Gresik.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi langkah penting bagi USG untuk mengambil peran lebih besar dalam mencetak tenaga profesional di bidang kesehatan, khususnya kedokteran gigi di Indonesia.