jpnn.com - JAKARTA - Seluruh guru PPPK tanpa batasan usia bisa ikut seleksi CPNS 2027. Selain itu, bagi guru non-ASN usia di bawah 35 tahun mengikuti tes CPNS.

Jika guru non-ASN yang tidak lulus tes CPNS tetap diberi kesempatan bekerja sampai pensiun.

Kabar gembira tersebut termaktub dalam salinan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk Hari Guru Nasional (HGN) 2026 yang akan dibacakan pada Rabu, 25 November.

"Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah akan mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes, memberi kesempatan kepada guru PPPK untuk mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru tanpa batas usia, guru non-ASN yang di bawah 35 tahun mengikuti tes CPNS, bagi guru non-ASN yang tidak lulus test CPNS tetap diberi kesempatan bekerja sampai purna," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam salinan pidatonya dikutip JPNN, Selasa (24/11/2026).

Mendikdasmen menjelaskan pemerintah berusaha agar para guru dapat memenuhi lima kompetensi pendidik profesional yaitu kompetensi akademik, pedagogik, sosial, moral, dan kepemimpinan.

Pemenuhan kompetensi tersebut sangat niscaya, agar para guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran tetapi juga agen peradaban.

Sebagai agen peradaban, guru dituntut untuk dapat menjadikan dirinya sebagai teladan bagi para murid dengan kualifikasi keilmuan dan kepribadian yang utama. Untuk meningkatkan kualifikasi keilmuan, guru dituntut untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, meningkatkan kualitas diri dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat.

Selama dua tahun, kata Mendikdasmen, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas guru melalui tiga kebijakan strategis pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan.