Kado Kemerdekaan dari PalmCo, 3.856 Karyawan Loyal dapat Apresiasi

jpnn.com, JAKARTA - Subholding Perkebunan PTPN IV PalmCo menyalurkan penghargaan Yubileum atau apresiasi masa kerja kepada lebih dari 3.800-an karyawan.

Momentum pemberian penghargaan ini diselaraskan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia pada Agustus 2026.

Direktur Utama PTPN IV, PalmCo Jatmiko K. Santosa, menjelaskan penyaluran penghargaan masa kerja ini merupakan bagian dari skema pemenuhan hak dan apresiasi atas keberlanjutan masa bakti pekerja.

Dia menilai keberhasilan proses konsolidasi bisnis PTPN pasca pembentukan subholding tidak lepas dari stabilitas operasional di yang dijaga oleh para pekerja senior.

"Penggabungan entitas membawa dinamika tersendiri. Namun, keberadaan 3.856 pekerja yang hari ini menerima penghargaan menjadi bukti bahwa stabilitas tetap terjaga," kata Jatmiko.

Jatmiko menambahkan, dinamika industri kelapa sawit global yang dinamis menuntut perseroan untuk terus melakukan penyesuaian teknologi dan manajemen, tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan tenaga kerja.

"Apresiasi ini bukan hanya rutinitas seremoni tahunan. Di tengah transformasi bisnis dan target produktivitas nasional, jaminan atas hak-hak pekerja serta apresiasi atas loyalitas," tambahnya.

Berdasarkan data internal perseroan yang dihimpun media, penerima penghargaan masa kerja tahun ini terbagi ke dalam empat kategori masa bakti, mulai dari 20, 25, 30 tahun hingga 35 tahun pengabdian.