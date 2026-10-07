Kadri Rilis Video Mambangkik Batang Tarandam, Berlatar Teluk Bayur yang Bersejarah

jpnn.com, JAKARTA - Musisi kenamaan, Kadri merilis video musik untuk lagu terbaru yang berjudul Mambangkik Batang Tarandam.

Video musik yang merupakan hasil kolaborasi Kadri dan Nando Satoko itu mengambil latar Teluk Bayur, Sumatera Barat.

Teluk Bayur bukan sekadar latar dalam video Mambangkik Batang Tarandam. Ada alasan yang cukup kuat bagi cerita lagu Kadri, pelabuhan yang ikonik di Padang itu bukan sekadar tempat kapal datang dan pergi. Ia menyimpan cerita tentang jarak, keberangkatan, dan sekaligus kisah cinta yang berhadapan dengan adat.

Video musik tersebut disutradarai DVH Bale dan mencoba menerjemahkan cerita lagu ke dalam gambar tanpa kehilangan akar budayanya.

Salah satu alasan Bale tertarik menggunakan Teluk Bayur adalah keterkaitannya dengan kisah Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, karya Buya Hamka yang juga berbicara tentang cinta, jarak, dan batas-batas adat.

“Saya senang ketika tahu lokasi syutingnya di Teluk Bayur. Lokasi ini mengingatkan saya pada Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. Itu yang kemudian menjadi tantangan buat saya untuk membuat video musik ini dengan kualitas yang baik, bukan sekadar mengambil gambar di lokasi yang indah,” ungkap Bale.

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Cerita dalam Mambangkik Batang Tarandam sendiri memang bersinggungan dengan persoalan cinta dan adat. Namun Kadri tidak ingin kisah tersebut berhenti pada kesedihan.

"Orang Minang pantang menyerah. Cinta itu adalah komitmen saling setia. Namun jika putus, janganlah terpuruk, cari lagi yang lebih lucu,” ucap Kadri dalam keterangan resmi.