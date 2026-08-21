Kadu Monteiro Bereaksi soal Hasil Drawing AFC Challenge League, Borneo FC Tak Mau Jemawa

jpnn.com - JAKARTA - Penjaga gawang Borneo FC Samarinda, Kadu Monteiro, merespons hasil drawing AFC Challenge League 2026/2027.

Borneo FC tergabung di Grup D bersama One Taguig FC dari Filipina, Tainan City FC asal Chinese Taipei, dan pemenang playoff antara Yangon United dari Myanmar dan Ezra FC dari Laos.

Kadu menilai hasil undian tersebut memang memunculkan harapan besar bagi Borneo FC.

Namun, dia mengingatkan setiap pertandingan di level Asia memiliki tuntutan dan tantangan tersendiri.

Meski Pesut Etam mendapat grup yang relatif menarik, Kadu menyatakan bahwa tidak ada lawan yang bisa dianggap enteng di kompetisi antarklub Asia.

"Undian selalu memunculkan banyak harapan, namun kami tahu bahwa apa pun tim yang tergabung dalam grup baru tersebut, tuntutannya akan selalu tinggi karena kami akan bersaing di antara tim-tim terbaik di liga-liga Asia," ujar Kadu Monteiro.

Kans Borneo FC untuk berbicara banyak di Grup D makin terbuka karena mereka mendapat kesempatan menjadi tuan rumah seluruh pertandingan fase grup.

Situasi tersebut membuat Kadu makin antusias. Dia berharap dukungan penuh suporter di Stadion Segiri bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnya saat menghadapi lawan-lawannya.