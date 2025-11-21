menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Kaesang Bicara soal Ujung Tombak PSI, Isi Tas Ada di Bendum

Kaesang Bicara soal Ujung Tombak PSI, Isi Tas Ada di Bendum

Kaesang Bicara soal Ujung Tombak PSI, Isi Tas Ada di Bendum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat membuka Rakorwil Sultra di Kendari. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com - KENDARI - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meminta seluruh dewan pimpinan wilayah atau DPW menyiapkan struktur hinggat tingkat kecamatan.

Hal ini disampaikan Kaesang saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi Tenggara di Kendari, Sultra, Jumat (21/11).

"Saya harus ngomong, ujung tombak dari partai ini bukan DPP, tetapi ujung tombaknya adalah teman-teman semua kader-kader yang ada di kecamatan," ujar Kaesang.

Baca Juga:

Dia juga menyebutkan agar para jajaran DPP memeriksa data anggota agar bisa lulus verifikasi faktual peserta Pemilu 2029.

"Diperiksa dan diverifikasi satu per satu seluruh anggota dan pengurus yang ada di Sultra, untuk dicek apakah memang benar-benar sudah siap atau belum," katanya.

Kaesang menjelaskan dirinya ingin agar PSI bisa menjadi nomor satu, terutama di Sulawesi Tenggara.

Baca Juga:

“Saya minta tolong sekali lagi, PSI terkhusus di Sultra saya enggak mau jadi nomor dua, tiga, empat, atau lima," katanya.

"Saya cuma pengin jadi juara. Tanggung jawab, ya, Ketua DPW."

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep meminta agar seluruh DPW untuk menyiapkan struktur hinggat tingkat kecamatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI