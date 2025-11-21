Kaesang Bicara soal Ujung Tombak PSI, Isi Tas Ada di Bendum

jpnn.com - KENDARI - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meminta seluruh dewan pimpinan wilayah atau DPW menyiapkan struktur hinggat tingkat kecamatan.

Hal ini disampaikan Kaesang saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi Tenggara di Kendari, Sultra, Jumat (21/11).

"Saya harus ngomong, ujung tombak dari partai ini bukan DPP, tetapi ujung tombaknya adalah teman-teman semua kader-kader yang ada di kecamatan," ujar Kaesang.

Baca Juga: Kaesang Pangarep Sebut Pengalaman Ahmad Ali Bisa Jadi Kunci Kemenangan PSI

Dia juga menyebutkan agar para jajaran DPP memeriksa data anggota agar bisa lulus verifikasi faktual peserta Pemilu 2029.

"Diperiksa dan diverifikasi satu per satu seluruh anggota dan pengurus yang ada di Sultra, untuk dicek apakah memang benar-benar sudah siap atau belum," katanya.

Kaesang menjelaskan dirinya ingin agar PSI bisa menjadi nomor satu, terutama di Sulawesi Tenggara.

Baca Juga: Pernyataan Ketum PSI Kaesang soal Isi Tas Dinilai Berpotensi Merusak Demokrasi

“Saya minta tolong sekali lagi, PSI terkhusus di Sultra saya enggak mau jadi nomor dua, tiga, empat, atau lima," katanya.

"Saya cuma pengin jadi juara. Tanggung jawab, ya, Ketua DPW."