Kaesang Didoakan KH Nurul Huda di Ponpes Al-Falah Ploso

jpnn.com, KEDIRI - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan kegiatan Safari Ramadan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur.

Saat tiba, Kaesang diterima dengan hangat oleh Kepala Sub Pondok Pesantren Al Falah Muhammad Abdurrahman Al Kautsar atau Gus Kautsar.

Gus Kautsar langsung mengajak Kaesang Pangarep, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali beserta jajaran DPW, dan DPD Jawa Timur bertemu ayahandanya, KH Nurul Huda Djazuli Ustman, untuk berdoa bersama.

"Terima kasih Mas Kaesang sudah berkunjung. Kita doakan semoga sukses," kata KH Nurul Huda Djazuli.

Selanjutnya rombongan lanjut berbuka bersama dan menikmati hidangan kambing guling.

Kegiatan ini turut dihadiri Walikota Kediri Vinanda Prameswari dan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan.

Safari Ramadan ini dilakukan serentak oleh jajaran PSI di berbagai daerah di Jawa. DPW, DPD, hingga DPP melakukan kunjungan silaturahmi ke ponpes-ponpes di seluruh Indonesia. (dil/jpnn)