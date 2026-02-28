Kaesang Disuguhi Sate saat Silaturahmi ke Pesantren Nurul Qadim Probolinggo

jpnn.com, PROBOLINGGO - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan Safari Ramadan, Sabtu (28/2), dengan mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Qadim, Probolinggo, Jawa Timur.

Kaesang disambut pimpinan ponpes KH. Abdul Hadi Noer dan beberapa ulama dan kyai.

Tiba bertepatan di saat berbuka puasa, Kaesang disuguhi sate oleh pimpinan ponpes.

"Ahamdulillah, beliau sudah berbuka di sini. Saya siapkan sate, biar beliau semangat, biar hangat. Mohon maaf apabila persiapan kami kurang matang," ungkap KH. Abdul Hadi Noer.

Kaesang sendiri mengungkapkan banyak terima kasih sudah diterima dan diberikan hidangan yang hangat dan nikmat.

"Terima kasih, Pak Kiai, kami dari Partai Solidaritas Indonesia telah diterima di pesantren Nurul Qadim, terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa buat kami," kata Kaesang.

Turut mendampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, pengurus DPP lain, juga pengurus PSI di Jawa Timur.

Safari Ramadan ini dilakukan serentak oleh jajaran PSI di berbagai daerah. DPW, DPD, hingga DPP melakukan kunjungan silaturahmi ke ponpes-ponpes di seluruh Indonesia. (dil/jpnn)