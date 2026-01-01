Kaesang Isyaratkan Bakal Sering Minta Nasihat kepada Pengasuh Ponpes Miftahul Ulum

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan Safari Ramadan, Jumat (27/2), dengan mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pimpinan KH Muhiddin Ishaq, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Tiba sekitar pukul 20.45 WIB, Kaesang disambut langsung KH Muhiddin yang juga Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta. Turut menyambut jajaran pengurus PWNU DKI Jakarta, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

"Sekali lagi kami dari PSI mengucapkan terima kasih atas segala nasihat dan masukan. Izin, Pak Kiai, mungkin nanti kami bakal sering ke sini untuk minta nasihat lagi," ungkap Kaesang.

Selanjutnya, Kaesang juga bertemu ratusan santri. Interaksi berlangsung hangat dan santai. Kaesang sempat memberikan pertanyaan atau kuis kepada para santri.

Safari Ramadan ini dilakukan serentak oleh jajaran PSI di berbagai daerah. DPW, DPD, hingga DPP PSI melakukan kunjungan silaturahmi ke ponpes-ponpes di seluruh Indonesia.

Menurut Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Safari Ramadan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi dengan kalangan pesantren.

"Kami melakukannya sebagai wujud penghormatan kepada para guru, kiai, dan ulama yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai moral bangsa," kata dia. (dil/jpnn)