Kaesang: Kalau Ada Apa-apa, Masalah Isi Tas, ke Ayahanda Kita ya
jpnn.com - PALU - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan elektabilitas tinggi akan sia-sia dalam kontestasi pemilu tanpa "isi tas".
Hal ini disampaikan Kaesang dalam Rakorwil PSI Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (19/11).
Awalnya, Kaesang meminta agar PSI Sulteng bekerja keras agar bisa menjadi penyumbang suara dalam Pemilu 2029 mendatang.
"Teman-teman, saya ingin Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang suara terbesar nanti di pemilu. Jadi, saya minta tolong kerja kerasnya, jangan lupa ini juga, turun ke masyarakat," kata Kaesang.
Dia lantas menyinggung soal elektabilitas tinggi, tetapi tidak memiliki "isi tas".
"Percuma juga punya elektabilitas tinggi, tetapi enggak punya isi tas. Loh iya dong, masa isi tas enggak punya?. Kalau saya, kan enggak bawa tas, yang bawa bendum (bendara umum) semua. Kalau ada apa-apa, terkhusus Sulawesi Tengah, masalah isi tas kita, ke Ayahanda kita (Ahmad Ali) ya," kata Kaeaang disambut tepuk tangan kader lainnya.
Namun, Kaesang tidak menjelaskan secara spesifik apa maksud perkataannya mengenai isi tas.
Pria kelahiran 25 Desember 1994 itu juga mengingatkan agar kader PSI tidak melakukan gerakan tambahan.
