Kaesang ke Pandeglang, Simak Pernyataan Tokoh yang Mendampingi

Ketum PSI Kaesang Pangarep mengawali safari Ramadan 1447 Hijriah dengan mengunjungi dua pondok pesantren di Pandeglang, Banten, Kamis (26/2). Foto: dok DPP PSI

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengawali safari Ramadan 1447 Hijriah dengan mengunjungi dua pondok pesantren di Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (26/2).

Kaesang tiba di kediaman ulama kharismatik Abuya Muhtadi yang juga pengasuh Pondok Pesantren Roudotul Ulum Cidahu.

Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Fathul Ma’ani di Kecamatan Menes.

Dalam kegiatan tersebut, Kaesang didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali serta Ketua Dewan Pembina PSI Banten Ian Pribadi beserta jajaran pengurus lainnya.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan safari Ramadan ini menjadi momentum bagi partainya untuk mempererat silaturahmi dengan kalangan ulama dan pesantren.

“Karena ini bulan suci Ramadan, bulan yang baik, maka kami mengunjungi tempat-tempat yang baik dengan harapan mendapat berkah dari Allah SWT,” kata Ali dikutip JPNN.com, Jumat (27/6).

Menurutnya, kunjungan ke pesantren juga menjadi sarana bagi kader PSI untuk belajar dan memperdalam pemahaman keagamaan serta budaya.

“Saya sampaikan kepada kader PSI, jadikan pondok pesantren sebagai tempat belajar. Jadikan ulama dan kiai sebagai guru, terutama ketika lelah dalam kerja-kerja partai,” ujarnya.

