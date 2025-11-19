menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Kaesang ke Pasar, Perempuan Hamil Tak Sungkan Mengajukan Permintaan, Hidup Jokowi!

Kaesang ke Pasar, Perempuan Hamil Tak Sungkan Mengajukan Permintaan, Hidup Jokowi!

Kaesang ke Pasar, Perempuan Hamil Tak Sungkan Mengajukan Permintaan, Hidup Jokowi!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketum PSI Kaesang Pangarep mengunjungi Pasar Inpres Manonda, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - MANADO - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melakukan kunjungan ke Pasar Inpres Manonda, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11) pagi.

Kunjungan ini dilakukan Kaesang Pangarep sebelum memulai pembukaan Rakorwil DPW PSI Sulteng.

Kaesang hadir didamping Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Bendahara Umum Fetty, dan jajaran DPP lainnya.

Baca Juga:

Saat Kaesang berkeliling terdengar teriakan "hidup PSI" dan "hidup Jokowi".

Pria kelahiran 25 Desember 1994 itu juga sempat berinteraksi dengan pengunjung pasar inpres.

Seorang perempuan yang sedang hamil bahkan meminta Kaesang untuk mengelus perutnya.

Baca Juga:

"Mas Kaesang, coba dulu elus perutku. Supaya ganteng dan lancar rezeki nanti anak ini," ucap si bumil.

Kaesang lantas tertawa mendengar hal itu lalu menurutinya.

Suasana heboh saat Ketum PSI Kaesang Pangarep melakukan kunjungan ke Pasar Inpres Manonda, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI