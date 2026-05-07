Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Kader Teriakkan Nama Jokowi

jpnn.com, NABIRE - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep secara resmi melantik jajaran pengurus DPW Papua Tengah dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang digelar di Nabire, Papua Tengah, Kamis (7/5).

Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat, dihadiri kader PSI dari tingkat DPW hingga DPD se-Papua Tengah, serta tokoh masyarakat dan simpatisan partai.

Dalam sambutannya, Kaesang memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat kader PSI Papua Tengah yang datang dari berbagai daerah, meskipun menghadapi keterbatasan akses transportasi menuju Nabire.

“Masih banyak kader yang ingin datang ke Nabire, tetapi karena akses dan tiket yang belum memadai, belum semua bisa hadir. Tapi semangat yang ada hari ini harus disebarkan ke seluruh Papua Tengah,” kata Kaesang.

Ia juga menyoroti sosok Ketua DPW PSI Papua Tengah, Isaias Douw, yang dinilai memiliki karakter kuat dan semangat besar dalam membangun partai di wilayah tersebut.

Kaesang bahkan mengungkapkan bahwa penunjukan Isaias Douw mendapat perhatian langsung dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

“Biasanya rekomendasi ketua itu lewat Pak Beny. Khusus Pak Isaias, langsung dari Pak Jokowi sendiri,” ungkapnya disambut tepuk tangan kader.

Dalam kesempatan itu, Kaesang juga memotivasi seluruh kader PSI untuk bekerja keras menghadapi Pemilu 2029.