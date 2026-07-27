Kaesang Mau Jadi Caleg di Dapil Puan, Ganjar Yakini Jateng Tetap Kandang Banteng

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merasa yakin Jawa Tengah (Jateng) masih menjadi kandang banteng meski Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju sebagai caleg dari provinsi beribu kota Semarang itu.

"Saya masih yakin kandang banteng," kata Ganjar menjawab awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (26/7).

Ganjar mengaku tak memusingkan langkah Kaesang maju Caleg 2029 dari Dapil V Jateng, karensa setiap WNI punya hak berkontestasi.

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"Ya, seharusnya masyarakat punya hak dan negara melindungi hak turut serta dalam pemerintahan, jadi siapa pun boleh," ujarnya.

Diketahui, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjadi Caleg 2024 dari Dapil V Jateng atau sama dengan wilayah kontestasi Kaesang.

Ganjar merasa suara rekannya, Puan tak akan tergerus meski Kaesang ikut menjadi caleg dari Dapil V Jateng.

"Enggak, enggak, itu, kan, partainya beda," kata eks Gubernur Jateng itu.

Ganjar tak ingin muncul narasi langkah Kaesang maju pencalegan sebagai tanda PSI siap menjadi penantang PDIP di Jateng.