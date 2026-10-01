Kaesang Masih Setara Giring, PSI Sulit Tembus DPR Andai Ambang Batas 8 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bakal kesulitan jika dibiarkan sendirian mengurus parpol untuk mencapai angka keterpilihan delapan persen pada Pemilu 2029.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi sikap Presiden ketujuh RI dan juga politikus PSI Joko Widodo (Jokowi) yang tak memusingkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) delapan persen.

Dia mengatakan Kaesang seperti Ketum PSI sebelumnya, Giring Ganesha tidak memiliki daya untuk menaikkan suara partai berlambang Gajah itu.

"Sulit bagi PSI meraih suara, Kaesang tidak terbukti miliki daya ungkit suara untuk PSI, posisi Kaesang hingga saat ini masih serupa Giring," kata Dedi melalui layanan pesan, Rabu (30/9).

Dia mengatakan PSI harus dibantu Jokowi dan juga Wapres RI Gibran Rakabuming Raka serta Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mencapai angka delapan persen.

Dedi bahkan menyebut Jokowi harus duduk sebagai Ketum PSI menggantikan Kaesang demi mencapai angka delapan persen.

"Jika mereka serius menghadapi Pemilu 2029, justru Jokowi diperlukan menduduki posisi Ketum. Dengan demikian harapan suara alami peningkatan lebih rasional," katanya.

Dedi mengatakan Jokowi masih memiliki banyak pengikut untuk membawa PSI lolos ke parlemen dengan asumsi PT delapan persen.