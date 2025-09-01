menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Kaesang: Merah Putih Kata Presiden Prabowo, Merah Putih Kata PSI!

Kaesang: Merah Putih Kata Presiden Prabowo, Merah Putih Kata PSI!

Kaesang: Merah Putih Kata Presiden Prabowo, Merah Putih Kata PSI!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada acara penutupan Kongres PSI di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) malam. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dukungan pihaknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sikap politik tersebut merupakan keputusan Kongres PSI di Solo beberapa bulan lalu.

"Kongres PSI 2025 di Solo telah menegaskan mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Merah Putih kata Bapak Presiden Prabowo, Merah Putih kata PSI!" ujar Kaesang dalam keterangan resminya, Senin (1/9).

Baca Juga:

Hal itu disampaikan Kaesang merespons sejumlah konten di media sosial yang berupaya membenturkan Prabowo dengan PSI dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dia memastikan bahwa konten-konten tersebut berisi kebohongan dan menyesatkan.

"Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antar-pemimpin dan anak bangsa," kata Kaesang.

Baca Juga:

Lebih lanjut Kaesang menilai pemerintahan Prabowo sudah berjalan di jalur yang tepat.

Karena itu, sewajarnya PSI terus mendukung keberlanjutan program-program pemerintah. 

Hal itu disampaikan Kaesang merespons sejumlah konten di media sosial yang berupaya membenturkan Prabowo dengan PSI dan Presiden ke-7 RI Jokowi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI