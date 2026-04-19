Kaesang Minta Kader PSI Lampung Berkolaborasi dengan Partai Lain
jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep meminta kader untuk berkolaborasi dengan partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran lainnya.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) serta Pelantikan Pengurus DPW PSI Lampung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Minggu (19/4).
"Jadi kita bekerja keras, kita berdampingan, kolaborasi saja dengan partai di sini, partainya Pak Gubernur, Partai Gerindra. Kita juga bisa ajak kolaborasi Partai Golkar di sini,” kata Kaesang Pangarep.
Kaesang menegaskan ke para kader untuk dapat menjaga nama baik dan menitipkan PSI di Lampung agar dapat bekerja keras agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Lampung.
"Saya titip PSI di Provinsi Lampung, saya percayakan PSI di Provinsi Lampung di tangan bapak dan ibu yang ada di sini semua,” ucap Kaesang.
Kaesang menambahkan, para kader harus dapat berjuang keras melawan kerasnya politik. Terlebih, PSI harus mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029, termasuk proses verifikasi partai yang berlangsung pada tahun depan.
"Tujuan kita untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia adalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia,” tutup Kaesang. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
