Kaesang Pangarep Sebut Pengalaman Ahmad Ali Bisa Jadi Kunci Kemenangan PSI

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menekankan pentingnya penguatan struktur partai dari tingkat provinsi hingga paling bawah. Kaesang menilai kekuatan partai tidak hanya terletak pada figur, tetapi soliditas organisasi hingga ke akar rumput.

“Saya minta tolong kepada seluruh jajaran pengurus DPW, DPD, DPC, sampai nanti DPRT, agar struktur dibuat sebaik mungkin,” ujar Kaesang dalam Rapat Koordinasi Wilayah PSI pertama di Sulawesi Tengah, Rabu (19/11) di Kota Palu. Agenda itu menjadi momentum konsolidasi besar bagi PSI di daerah menjelang pertarungan politik ke depan.

Lebih lanjut Kaesang Pangarep mengatakan bahwa peluang kesuksean PSI di Sulteng terbuka setelah Ahmad Ali bergabung. Ahmad Ali yang kini menjabat ketua Harian PSI, sebelumnya merupakan politikus Partai NasDem. Kaesang menilai Ahmad Ali merupakan tokoh politik berpengaruh.

Ahmad Ali pernah mangantar partai yang dinaunginya sebelumnya memenangkan kontestasi di wilayah tersebut. “Saya yakin, PSI akan menang di Sulawesi Tengah,” tegas Kaesang.

Sementara, Ahmad Ali turut memberikan semangat kepada para kader PSI yang hadir di rakorwil tersebut. Dia mengatakan bahwa kemenangan tidak pernah hadir tanpa diperjuangkan.

“Kami tahu cara merebut kemenangan. Saya tidak perlu mengajari kalian, karena kalian adalah barisan yang pernah memenangkan pertandingan itu pada 2015,” kata Ahmad Ali.

Dia menekankan bahwa ancaman politik dari luar tidak boleh membuat para kader lengah. “Mereka yang di luar sana ingin mengambil kemenangan itu, tetapi kita adalah juara. Kita tahu cara menjadi juara,” kata Ali di hadapan para kader.

Lebih lanjut Ali juga mengingatkan pentingnya membangun persepsi publik yang positif terhadap PSI, mengingat partai ini masih relatif baru bagi sebagian masyarakat. (mcr4/jpnn)