Kaesang Pengin PSI Sulteng Jadi Pionir, Singgung NasDem dan Surya

jpnn.com, PALU - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan dirinya pengin DPW PSI Sulawesi Tengah menjadi pionir kemenangan partai berlogo Gajah itu di Pemilu 2029.

Hal ini disampaikan Kaesang saat membuka Rakorwil DPW PSI Sulteng di Palu, Rabu (19/11).

Dia juga mengatakan dirinya ingin rakowil yang diadakan di Palu itu menjadi standar minal jika ingin dilakukan di daerah lain.

"Kalau yang nanti di tempat lain enggak bisa, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan (Agus Mulyono Herlambang, Red) dievaluasi," lanjutnya.

Pria kelahiran 25 Desember 1994 itu juga menyatakan dirinya hadir di rakorwil itu bukan untuk main-main. Namun, untuk menyiapkan PSI agar bisa menang di Pemilu 2029.

"Tetapi, ada tetapinya, sebelum menuju 2029, kita akan menghadapi yang namanya verifikasi. Jadi, saya minta tolong kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat DPW, DPD, DPC maupun nanti kalau sudah ada DPRT, saya minta tolong strukturnya dibuat sebaik mungkin. Harus lebih baik dari partainya punyanya Pak Ahmad Ali sebelumnya," tutur Kaesang lalu tersenyum.

Patut diketahui, sebelum bergabung ke PSI, Ahmad Ali merupakan Wakil Ketum Partai NasDem.

