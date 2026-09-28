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Kaesang PSI Ajak Anak-anak Disabilitas Nonton Bareng Film Istimewa

Kaesang PSI Ajak Anak-anak Disabilitas Nonton Bareng Film Istimewa
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Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep menghadiri acara nonton bareng film "Istimewa" yang dihelat DPP PSI di CGV, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (27/9/2026) malam. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep menghadiri acara nonton bareng film "Istimewa" yang dihelat DPP PSI di CGV, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (27/9) malam.

Kehadiran Kaesang disambut sejumlah pengurus DPP PSI, di antaranya Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan Wakil Ketua Umum DPP PSI yang juga Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

Kehadiran putra bungsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo itu juga turut disambut anak-anak disabilitas berbaju putih. Mereka menghampiri Kaesang dan mengajaknya berfoto bersama. Sementara Kaesang, menerima ajakan tersebut dengan hangat.

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"Ayo, ayo, sini, foto satu-satu ya,” ucap Kaesang ke anak-anak disabilitas.

Kaesang juga sempat berbincang santai dengan anak-anak tersebut.

Film “Istimewa” diangkat dari kisah nyata kehidupan anak-anak disabilitas. Film dari rumah produksi Kairos Pictures ini disutradarai oleh Ruben Adrian.

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Film ini mengangkat cerita tentang perjalanan anak-anak disabilitas mencari sosok ayah yang tiba-tiba menghilang setelah divonis kanker.

Seusai menonton, Kaesang menyampaikan, film ini membawa pesan sederhana tapi luar biasa, bahwa ada selalu sosok ayah.

Seusai menonton, Kaesang menyampaikan, film ini membawa pesan sederhana tapi luar biasa, bahwa ada selalu sosok ayah

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