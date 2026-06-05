menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Kaesang Ungkap Dewan Pembina PSI Akan Turun Gunung Akhir Juni

Kaesang Ungkap Dewan Pembina PSI Akan Turun Gunung Akhir Juni

Kaesang Ungkap Dewan Pembina PSI Akan Turun Gunung Akhir Juni
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sumatera Selatan mengggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Palembang, Jumat (5/6/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, PALEMBANG - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sumatera Selatan mengggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Palembang, Jumat (5/6).

Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep.

Saat memberikan arahan, Kaesang mengingatkan seluruh kader agar bekerja keras untuk partai.

Baca Juga:

Menurutnya, akhir Juni mendatang, Dewan Pembina DPP PSI pun akan turut membantu turun ke akar rumput.

"Insyaallah akhir bulan ini Dewan Pembina kita akan segera mutar. Yang pertama nanti ke Kabupaten Tulang Bawang dan Pesawaran di Lampung,” ujar Kaesang Pangarep.

Ia juga mengajak seluruh kader dari mana pun jika ingin mengundang Dewan Pembina PSI ke wilayah masing masing sangat diperbolehkan.

Baca Juga:

"Ini yang dari Palembang atau pun manapun, jika mau mengadakan Rakorda, mau mengundang dewan pembina, itu sangat bisa,” pungkas Kaesang Pangarep.

Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah agenda konsolidasi strategis yang diadakan untuk mempersolid struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan/kelurahan, merapatkan barisan kader, serta mempersiapkan strategi pemenangan pemilu bersangkutan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sumatera Selatan mengggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Palembang, Jumat (5/6)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI