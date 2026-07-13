Kafein dan Nikotin Disebut Punya Efek Serupa untuk Tingkatkan Fokus
jpnn.com, JAKARTA - Pakar Tobacco Harm Reduction dari Inggris, Clive Bates mengatakan nikotin memiliki efek yang mirip dengan kafein dalam meningkatkan fokus dan membantu mengatur suasana hati.
Menurut Clive, nikotin bekerja dengan memengaruhi pelepasan dopamin di otak sehingga dapat memberikan efek stimulasi, meningkatkan konsentrasi, hingga membantu relaksasi.
"Nikotin adalah zat legal yang banyak digunakan karena memberikan stimulasi otak, pengaturan suasana hati, dan peningkatan kognitif. Dalam hal ini, nikotin mirip dengan kafein," kata Clive Bates dalam keterangannya, Senin (13/7).
Dia menambahkan nikotin sebagai zat tersendiri bukan merupakan penyebab utama berbagai penyakit yang berkaitan dengan kebiasaan merokok.
Clive menilai pendekatan yang lebih realistis adalah menyediakan alternatif dengan profil risiko lebih rendah bagi perokok dewasa yang tetap ingin mengonsumsi nikotin.
"Jika penggunaan nikotin akan terus ada, maka tantangan kesehatan masyarakat bukan menghilangkannya, melainkan menyediakan alternatif yang legal dan memiliki risiko lebih rendah dibandingkan terus merokok," ujarnya.
Sementara Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Paido Siahaan mengatakan masyarakat perlu memahami perbedaan antara efek nikotin dan dampak yang ditimbulkan dari pembakaran tembakau.
Menurut dia, proses pembakaran menghasilkan tar, karbon monoksida, dan berbagai zat beracun yang menjadi penyumbang utama risiko penyakit akibat merokok.
Pakar Tobacco Harm Reduction dari Inggris, Clive Bates, mengatakan nikotin memiliki efek yang mirip dengan kafein dalam meningkatkan fokus
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