Kafilah MTQ Jateng Bergelimang Bonus, Ada Uang Pembinaan hingga Umrah

jpnn.com, SEMARANG - Perjuangan kafilah Jawa Tengah di gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 berbuah manis.

Setelah mengoleksi 36 gelar juara dari berbagai cabang dan golongan, para kafilah mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bonus uang pembinaan hingga hadiah umrah.

Apresiasi tersebut diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Jateng Bersholawat dalam rangka Tasyakuran MTQ Nasional XXXI di Lapangan Pancasila Simpang Lima Kota Semarang, Rabu, 23 September 2026.

"Saya sendiri bersyukur menjadi saksi sejarah bahwa MTQ pernah berkibar di Jawa Tengah," kata Luthfi.

Bagi juara pertama, penghargaan yang diberikan tidak hanya berupa uang pembinaan Rp 50 juta, tetapi juga hadiah umrah senilai Rp 50 juta.

Sementara juara kedua mendapatkan uang pembinaan Rp 40 juta, juara ketiga Rp 30 juta.

Adapun juara harapan pertama mendapat Rp 20 juta, harapan kedua Rp 15 juta, dan harapan ketiga Rp 10 juta.

Tak berhenti di situ, Baznas Jawa Tengah turut memberikan bonus tambahan senilai Rp282 juta kepada kafilah Jateng. Apresiasi tersebut juga diberikan kepada peserta yang belum berhasil membawa pulang gelar juara.