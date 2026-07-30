Kafispolgama Salurkan Donasi Rp 75 Juta untuk Pemulihan Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Kafispolgama) menyalurkan donasi sejumlah Rp 75 juta untuk pemulihan korban banjir di Sumatra.

Penyaluran tersebut dilakukan secara simbolik di Kantor Palang Merah Indonesia DKI Jakarta pada Kamis (30/7/2026).

Ketua Kafispolgama Pulung Agustanto berharap warga terdampak bencana banjir di Sumatera dapat segera menjalani kehidupannya secara normal pascabencana banjir di penghujung 2025 lalu.

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Untuk diketahui, dari total 75 juta rupiah donasi yang disalurkan, Kafispolgama menyalurkannya melalui PMI DKI Jakarta sebesar Rp 50 juta untuk pemulihan korban bencana banjir di Aceh, sementara Rp 25 juta disalurkan melalui Pengurus Daerah (Pengda) Kafispolgama Sumatera Utara untuk pemulihan korban bencana banjir di Sumatera Utara.

Penyaluran donasi melalui PMI DKI Jakarta diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum Kafispolgama Pulung Agustanto dan diterima langsung oleh Ketua PMI DKI Jakarta Beky Mardani dan jajarannya di Kantor PMI DKI Jakarta, Jakarta.

Turut hadir mendampingi, Bendahara Umum Kafispolgama Aris Setiawan Yodi, Ketua Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Kafispolgama Moh. Hikari Ersada, Wakil Ketua PMI DKI Jakarta Eko Witjaksono, Sekretaris PMI DKI Jakarta Fahrullah, dan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI DKI Jakarta Budhi Pranoto.

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“Kami dari Keluarga Alumni Fisipol Universitas Gadjah Mada menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta ke PMI DKI Jakarta untuk pemulihan bencana di Sumatera, yang sampai saat ini masih berlangsung. Mohon diterima dengan baik. Kami berharap para korban terdampak bencana di Sumatera dapat segera pulih dan menjalani kehidupannya dengan normal kembali,” ujar Pulung.

Dalam kesempatan tersebut, Pulung juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh keluarga alumni Fisipol UGM yang telah berkenan berdonasi untuk korban bencana banjir di Sumatera melalui Kafispolgama.