Kaget Ada Hambatan Kredit Otomotif, Purbaya Minta Pelaku Industri Segera Melapor

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkejut mengetahui adanya kendala yang terjadi dalam pasar kredit mobil dan sepeda motor nasional.

Menkeu mengaku baru mengetahui permasalahan tersebut setelah menerima laporan langsung mengenai hambatan yang dialami oleh para pelaku industri otomotif.

Dia sangat menyayangkan informasi mengenai gangguan di sektor pembiayaan kendaraan ini tidak dilaporkan lebih awal kepada instansinya.

"I was quite surprised nobody has reported that to me, next time, if you find something like that go to my ministry, (saya agak kaget, karena tidak ada yang melaporkan kepada saya. Nanti, kalau ditemukan lagi isu serupa, datang ke kantor saya saja)," ujar Purbaya dalam sambutan di Giias, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Purbaya menegaskan dirinya memiliki wewenang penuh dalam mengatur alokasi anggaran belanja negara untuk menertibkan pihak-pihak yang dinilai tidak patuh.

Kementerian Keuangan tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas bagi instansi pemerintah manapun yang kedapatan menghambat jalannya kebijakan ekonomi nasional.

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Ancaman pemotongan anggaran tersebut berlaku bagi seluruh lembaga negara tanpa terkecuali.

Kendati berkelakar demikian, dia mengklarifikasi kekuatan besar tersebut sejatinya bersumber dari mandat Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan.