Kaget Digugat Cerai Meiza Aulia, Eza Gionino; Di Luar Ekspektasi Saya
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino ternyata kaget saat mengetahui istrinya, Meiza Aulia mendadak mengajukan gugatan cerai.
Dia mengaku sempat cekcok dengan Meiza Aulia pada Agustus 2025 lalu.
Saat itu, Eza Gionino memberikan waktu kepada sang istri untuk menenangkan diri dengan keluar dari rumah.
Akan tetapi, Meiza Aulia justru mengajukan gugatan cerai pada 29 Agustus 2025.
"Saya memberikan ruang dan waktu untuk Eca supaya kami ada space dahulu begitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus, saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini, jadi saya kasih space dulu," ungkap Eza Gionino di kawasan Harjamukti, Depok, Rabu (10/9).
"Tetapi, saya enggak menyangka, saya enggak expect, tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini ya," lanjutnya.
Pemain sinetron Dusta di Balik Cinta itu merasa masalah dirinya dan Meiza Aulia hanya perihal komunikasi.
Oleh sebab itu, Eza Gionino optimistis permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik.
