Kaget Kangen Band Dibubarkan Dodhy, Andika: Enggak Ada Masalah Sebenarnya
jpnn.com, JAKARTA - Vokalis Andika Mahesa mengaku kaget saat mengetahui rekannya, Dodhy mengumumkan bahwa Kangen Band bubar.
Sebab, dia merasa tidak ada masalah yang terjadi dalam Kangen Band akhir-akhir ini.
"Iya, memang enggak ada masalah sebenarnya. Bingung makanya. Kami, kan, enggak tahu apakah Dodhy ada apa-apa, kami, kan, enggak tahu," kata Andika Mahesa kepada awak media, baru-baru ini.
Pria yang karib disapa Babang Tamvan itu enggan berkomentar lebih banyak soal pernyataan Dodhy.
Saat ini, Andika Mahesa memilih menanti klarifikasi dari pihak manajemen Kangen Band.
"Ya kalau gue, sih, belum tahu maksudnya. Menunggu saja nanti apa dari pihak manajemen, pihak-pihak terkait, kan, harus memang harus ketemu personel yang lain, kan? Ada apa, ya paling menunggu besok kami ketemuan sama anak-anak Kangen Band,” beber pelantun Usai Sudah itu.
Menurut Andhika Mahesa, dirinya mengetahui kabar Dodhy membubarkan Kangen Band justru dari media.
Atas dasar itu, dia ingin segera bertemu dengan personel maupun manajemen Kangen Band untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Vokalis Andika Mahesa mengaku kaget saat mengetahui rekannya, Dodhy mengumumkan bahwa Kangen Band bubar
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