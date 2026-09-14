menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Kaget Kangen Band Dibubarkan Dodhy, Andika: Enggak Ada Masalah Sebenarnya

Kaget Kangen Band Dibubarkan Dodhy, Andika: Enggak Ada Masalah Sebenarnya

Kaget Kangen Band Dibubarkan Dodhy, Andika: Enggak Ada Masalah Sebenarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kangen Band. Foto: Instagram/dodhyofficial

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis Andika Mahesa mengaku kaget saat mengetahui rekannya, Dodhy mengumumkan bahwa Kangen Band bubar.

Sebab, dia merasa tidak ada masalah yang terjadi dalam Kangen Band akhir-akhir ini.

"Iya, memang enggak ada masalah sebenarnya. Bingung makanya. Kami, kan, enggak tahu apakah Dodhy ada apa-apa, kami, kan, enggak tahu," kata Andika Mahesa kepada awak media, baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria yang karib disapa Babang Tamvan itu enggan berkomentar lebih banyak soal pernyataan Dodhy.

Saat ini, Andika Mahesa memilih menanti klarifikasi dari pihak manajemen Kangen Band.

"Ya kalau gue, sih, belum tahu maksudnya. Menunggu saja nanti apa dari pihak manajemen, pihak-pihak terkait, kan, harus memang harus ketemu personel yang lain, kan? Ada apa, ya paling menunggu besok kami ketemuan sama anak-anak Kangen Band,” beber pelantun Usai Sudah itu.

Baca Juga:

Menurut Andhika Mahesa, dirinya mengetahui kabar Dodhy membubarkan Kangen Band justru dari media.

Atas dasar itu, dia ingin segera bertemu dengan personel maupun manajemen Kangen Band untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Vokalis Andika Mahesa mengaku kaget saat mengetahui rekannya, Dodhy mengumumkan bahwa Kangen Band bubar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI