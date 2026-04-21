Kagum Dengan Ketegaran Vidi Aldiano Semasa Hidup, Habib Jafar: Bayangkan...
jpnn.com, JAKARTA - Habib Jafar mengenang ketegaran mendiang Vidi Aldiano semasa hidupnya.
Hal itu diungkapkan oleh Habib Jafar saat menghadiri acara 40 Hari kepergian Vidi Aldiano di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Dia mengaku ketegaran pelantun Status Palsu itu menghadapi penyakit yang diidap membuatnya kagum.
Sebab menurutnya, mendiang Vidi Aldiano masih bisa tetap menebarkan senyum ke orang lain, meski menjalani masa sulit karena penyakit yang dideritanya.
"Ketegarannya. Bayangkan, seseorang yang sudah divonis kanker dan menjalani hari-hari berat dengan rasa sakit, tetapi tetap bisa tersenyum dan membuat orang lain tersenyum," ujar Habib Jafar di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Dia menilai bahwa sikap tersebut bukan hal yang mudah dilakukan tanpa ketulusan hati dan karakter yang luar biasa.
"Itu butuh karakter yang luar biasa dan hati yang tulus," kata Habib Jafar.
Tak hanya soal ketegaran, dia juga menyoroti perubahan mendiang Vidi Aldiano dari segi spritual di akhir hidupnya.
- Ibunda Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Terkini Sheila Dara
- Puji Sheila Dara, Ibunda Vidi Aldiano: Alhamdulillah Dia Selalu Tegar
- Adik-Adik Vidi Aldiano Kompak Temani Sheila Dara, Harry Kiss Senang
- Ayah Vidi Aldiano Kritik Pihak yang Manfaatkan Nama Anaknya demi Viral
- 3 Berita Artis Terheboh: Film The Hostage's Hero Segera Tayang, Anya Mimpikan Vidi Aldiano
- 3 Berita Artis Terheboh: Visa Haji Vidi Aldiano Terbit, Tsania Mawa Kumpul Bareng Anak