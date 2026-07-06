Kahitna Merayakan 40 Tahun di NICE PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Selama empat dekade, Kahitna telah menjadi bagian dari berbagai momen penting dalam kehidupan jutaan orang Indonesia.

Lagu-lagu seperti Cantik, Takkan Terganti, Titik Nadir, dan Mantan Terindah bukan sekadar deretan hit, melainkan soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi.

Perjalanan panjang Kahitna selama 40 tahun berkarya akan dirayakan melalui sebuah konser monumental bertajuk 'Kahitna 40 Tahun' pada 5 September 2026, di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta.

Dipromotori oleh Enjoy Live Experience, konser tersebut bukan hanya menjadi penanda empat dekade perjalanan salah satu grup musik berpengaruh, tetapi juga menjadi ruang pertemuan bagi puluhan ribu Soulmate untuk kembali bernyanyi, mengenang, dan merayakan cerita hidup yang telah tumbuh bersama karya-karya Kahitna.

Mengusung tema "Di Antara Takkan Tergantinya Cantik & Titik Nadir Mantan Terindah', konser itu menjadi representasi perjalanan emosi yang telah dibangun Kahitna bersama para pendengar selama empat puluh tahun.

Perayaan 40 Tahun Kahitna menjadi babak terbaru dari perjalanan panjang Enjoy Live Experience bersama Kahitna dan Yovie Widianto dalam menghadirkan konser-konser yang selalu meninggalkan kesan mendalam bagi para Soulmate.

Selama lebih dari dua dekade, Enjoy Live Experience telah dipercaya menghadirkan berbagai pertunjukan ikonik, mulai dari KAHITNA – Cerita Cinta (2011), Yovie and His Friends – Irreplaceable (2013), Up Close & Personal (2014), Film Mantan Terindah (2014), KAHITNA – Love Festival (2016), Kahitran, Yovie & His Friends – Inspirasi Cinta (2018), Project X (2020), Billion Songs Concert (2023), Konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40 (2024), hingga Miliaran Cinta: Yovie Widianto & Andi Rianto Berkonser (2025).

Setiap pertunjukan tidak hanya menghadirkan kualitas produksi yang berkelas, tetapi juga berhasil menciptakan pengalaman emosional yang selalu dirindukan para Soulmate.