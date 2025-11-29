Kahmi Jaksel Ajak Masyarakat Menyongsong Kesiapan Ketahanan Energi

jpnn.com, BEKASI - MD Kahmi Jakarta Selatan berkerja sama dengan PT Pertamina menyuarakan ketahanan energi di Indonesia, Sabtu, 29 November 2025.

Ketahanan energi adalah kondisi di mana pasokan energi stabil, terjangkau, dan berkelanjutan untuk masyarakat dan industri, sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pengurus MD Kahmi Jaksel Harjono menegaskan diskusi bertema Energi untuk Industri dan Kesejahteraan Masyarakat Perkotaan dimaksudkan agar pesan kepada masyarakat Indonesia untuk siap memasuki kesiapan diri dalam ketahanan energi.

"Peran pemerintah mensosialisasikan terkait keberadaan Energi, sedangkan masyarakat harus memahami pentingya kebetadaan Energi," kata Harjono di Bekasi.

Direktur kajian DCSC Indonesia Ahmad menambahkan pemerintah harus memiliki pola khusus dalam menyiapkan keberadaan energi berikut dengan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada kelangkaan.

"Jangan membuaat masyarakat merasa takut akan kelangkaan Energi, upaya sosialisasi seperti ini harus kerap do sosialisasikan agar kekawatiran masyarakat terkikis," kata Ahmad.

Baca Juga: KAHMI Jaksel Apresiasi Keseriusan Gubernur Pramono Wujudkan 40 Program di 100 Hari Kerja

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Bekasi Faris menegaskan kebijakan energi perlu disosialisasikan bersamaan dengan pelaksanaan misi kenegaraan dan kebangsaan.

"Perlu melibatkan para Stakholder yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tegas Faris.