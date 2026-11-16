KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan Energi Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Tengah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan sekaligus mewujudkan kedaulatan energi bangsa.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Seri Diskusi Kedaulatan Energi yang diselenggarakan MW KAHMI Jawa Tengah.

Ketua Presidium MW KAHMI Jawa Tengah Muhammad Haris mengatakan bahwa persoalan energi perlu dilihat melalui tiga perspektif utama, yakni keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan.

"Dalam perspektif KAHMI, ketika memandang sesuatu tentu menggunakan sudut pandang keislaman, karena HMI adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Tidak mungkin kerusakan terus dilanjutkan. Karena itu, kedaulatan energi melalui energi terbarukan menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan," kata Haris dalam sambutannya pada Senin (16/11/2026)

Menurut Haris, perspektif keindonesiaan juga menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran tentang kedaulatan energi.

Dia mengajak masyarakat untuk mensyukuri keberadaan Indonesia sebagai negara yang memiliki persatuan dan kesatuan.

"Menjadi sebuah bangsa dan kemudian menjadi negara bukanlah sesuatu yang mudah. Kita bisa melihat ada Korea Utara dan Korea Selatan. Karena itu, kita patut bersyukur hidup dan tinggal di Indonesia," ujarnya.

Sementara dari perspektif kemodernan, Haris berharap forum diskusi tersebut mampu melahirkan gagasan dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan energi nasional.