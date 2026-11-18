jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAHMI) Jawa Tengah Sapto Widodo menilai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran penting untuk direalisasikan karena dapat mengoptimalkan potensi energi domestik dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia.

"Indonesia memiliki kekayaan sumber energi (EBT) terbarukan yang besar, mulai dari tenaga air, angin, matahari hingga panas bumi. Namun, potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara lebih optimal agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan memperkuat ketahanan pasokan energi nasional,” kata Sapto dalam diskusi KAHMI Jawa Tengah bertajuk Energi Terbarukan Pilar Kedaulatan Energi Bangsa Masa Depan di Semarang, akhir pekan lalu.

Sapto menilai, ketergantungan terhadap sumber energi fosil membuat pemenuhan kebutuhan energi Indonesia rentan terhadap perubahan kondisi global, termasuk gejolak geopolitik dan dinamika harga energi internasional.

Baca Juga: PTPP Dipercaya Garap 3 Proyek Strategis Nasional demi Kedaulatan Pangan

“Untuk itu, optimalisasi sumber energi yang tersedia di dalam negeri menjadi bagian penting dari strategi kemandirian energi," katanya.

Dalam konteks tersebut, potensi panas bumi di Gunung Ungaran, Jawa Tengah, menjadi salah satu sumber energi domestik yang perlu dikaji dan dipertimbangkan pengembangannya.

“Pemanfaatan panas bumi dapat menambah pilihan sumber listrik nasional sekaligus mendukung diversifikasi bauran energi,” tegasnya.

Baca Juga: Kahmi Jaksel Ajak Masyarakat Menyongsong Kesiapan Ketahanan Energi

Sapto menambahkan pengembangan PLTP Gunung Ungaran juga memiliki relevansi dengan kebutuhan energi nasional dalam jangka panjang.

“Panas bumi memiliki karakteristik sebagai sumber energi yang dapat menghasilkan listrik secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada kondisi cuaca seperti tenaga surya maupun angin,” katanya.