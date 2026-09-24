KAI Bakal Impor Kereta Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana membeli 23 rangkaian kereta bekas dari Jepang untuk digunakan KRL.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan impor kereta bekas ini karena adanya kebutuhan yang mendesak.

Sebab kata dia, kondisi sejumlah KRL yang ada sudah banyak yang berusia 40 tahun ke atas.

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"Ini sebagai transisi kami" kata Bobby saat ditanya terkait wacana membeli kereta bekas Jepang di Jakarta, Rabu (23/9).

Bobby menjelaskan pilihan impor kereta bekas ini menjadi pilihan yang lebih baik sebab tidak membutuhkan waktu yang lama.

"Dan ketika sudah disetujui maka hanya butuh satu sampai dua bulan saja," katanya.

Berbeda dengan impor kereta baru yang membutuhkan waktu satu hingga dua tahun dan dapat mengganggu produksi kereta dalam negeri.

"Kalau kami impor baru, nantinya produksi kereta dalam negeri akan terganggu. Kalau bekas ini hanya untuk transisi," ujarnya.