KAI Bantah Pecat Petugas Viral yang Dituduh Ambil Tumblr Penumpang

jpnn.com, JAKARTA - VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menanggapi peristiwa petugas viral di media sosial gegara tumblr tertinggal milik pengguna commuter line pada Senin (17/11).

Karina menyatakan pihaknya perlu melakukan penelusuran lebih dahulu untuk memastikan kejadian sebenarnya.

Dia tegas membantah kabar KAI Commuter melakukan pemecatan kepada petugas viral sebagaimana isu beredar.

Hal tersebut sehubungan dengan aturan dan prosedur terkait kepegawaian yang tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan.

“Sebagai tahap awal, tentunya kami melakukan koordinasi kepada pihak mitra pengelola petugas front liner,” kata Karina, dikutip Kamis (21/11).

Karina menyatakan seluruh petugas di lapangan selalu diarahkan menjalankan SOP dengan baik, agar pelayanan kepada pengguna tetap terjaga.

Dia juga menegaskan tidak ada pemberhentian terhadap petugas front liner seperti yang ramai dibahas di media sosial.

“Pihak mitra masih melakukan evaluasi internal untuk melihat lebih jelas kondisi yang terjadi,” katanya menjelaskan.