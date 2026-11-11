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KAI Batal Beli KRL Bekas dari Jepang, Ini Penjelasan Lengkapnya

KAI Batal Beli KRL Bekas dari Jepang, Ini Penjelasan Lengkapnya
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PT KAI (Persero) batal impor kereta bekas Jepang. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) membeberkan alasan terkait batalnya impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan alasan pembatalan tersebut faktor keselamatan yang menjadi prioritas pertimbangan.

"Prioritas kami itu keselamatan atau safety. Jangan sampai faktor keselamatan ini terabaikan karena kami hanya mau mengangkut volume. Itu berbahaya," ujar Bobby di Jakarta, Selasa (10/11).

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Bobby menjelaskan dalam satu bulan KAI memiliki beberapa tiga opsi. Opsi pertama adalah menggenjot produksi INKA.

Kemudian opsi kedua adalah mengoptimalkan atau memperpanjang usia dari trainset yang sudah ada.

Selanjutnya opsi ketiga adalah kemungkinan mengambil atau mengakuisisi beberapa kereta yang bukan baru, bukan dari Jepang.

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Pihak KAI sudah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan detail ke negara asalnya.

Beberapa fakta yang ditemukan adalah umur kereta tersebut sudah tidak muda lagi.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan alasan pembatalan tersebut faktor keselamatan yang menjadi prioritas pertimbangan.

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