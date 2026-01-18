KAI Batalkan 38 Perjalanan KA, Begini Cara Untuk Refund Tiket

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) membatalkan 38 perjalanan KA pada Minggu (18/1), imbas hujan tinggi dan genangan air di lintasan yang menyebabkan sebagian jalur belum dapat dilalui secara aman.

Kondisi di lapangan menunjukkan peningkatan dengan titik terdampak yang bertambah di beberapa lokasi lintasan, khususnya pada wilayah kerja Daop 4 Semarang dan Daop 1 Jakarta.

“Seiring bertambahnya titik banjir dan tingginya potensi keterlambatan, KAI melakukan rekayasa pola operasi, termasuk pengalihan rute, pembatasan kecepatan, hingga pembatalan perjalanan kereta api agar risiko keselamatan dapat dihindari,” ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba.

Sebagai bagian dari upaya penanganan, KAI mengerahkan petugas prasarana dan sarana untuk melakukan normalisasi lintasan, penguatan badan jalan rel, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan instansi teknis lainnya dalam penanganan dampak banjir di sekitar jalur rel.

"KAI menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kondisi ini. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan, KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen sesuai ketentuan," tutur Anne.

Pengembalian bea tiket dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengembalian bea tiket paling lambat tujuh hari sejak tanggal pembatalan.

Penumpang yang tidak berkenan melanjutkan perjalanan akibat pengalihan rute, rekayasa pola operasi, maupun dampak keterlambatan berhak memperoleh pengembalian bea 100 persen, termasuk untuk tiket terusan atau tiket pulang-pergi yang dikelola oleh KAI Group.

Pengembalian bea tiket dapat dilakukan melalui loket stasiun dan Contact Center 121.

Pengajuan melalui Contact Center 121 dapat dilakukan melalui layanan call dan VOIP pada aplikasi Access by KAI, khusus untuk pengembalian bea 100 persen.

“KAI berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat seiring perkembangan penanganan di lapangan. Kami mengapresiasi pengertian dan kesabaran pelanggan di tengah kondisi cuaca ekstrem ini,” seru Anne.(chi/jpnn)