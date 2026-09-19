KAI Commuter Kembali Jalankan 4 Jadwal Perjalanan Commuter Line Bogor

jpnn.com, BOGOR - PT Industri Kereta Api (INKA) bersama KAI Commuter telah merampungkan General Check Up pada satu rangkaian KRL iE305 atau seri CLI-225 milik KAI Commuter pada Sabtu (19/9).

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap sistem dan komponen utama untuk memastikan aspek keselamatan, keandalan, dan fungsi sarana berada dalam kondisi optimal.

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pengujian selesai, rangkaian tersebut telah diserahkan kembali kepada KAI Commuter untuk digunakan dalam pelayanan Commuter Line.

Senior Manager Corporate Communications and Representative Office PT INKA Nanang Agung Rohmandiyas, menyampaikan proses terhadap enam trainset lainnya dilakukan secara bertahap.

“Satu trainset telah menyelesaikan seluruh tahapan General Check Up dan sudah kami serahkan kembali kepada KAI Commuter untuk digunakan dalam pelayanan. Selanjutnya, dua trainset ditargetkan selesai pada minggu keempat September, dua trainset berikutnya pada akhir September atau awal Oktober, dan dua trainset terakhir pada akhir minggu pertama Oktober,” ujar Nanang.

Pelaksanaan General Check Up dilakukan bersama KAI Commuter, KAI, serta stakeholder terkait dengan melibatkan tim engineering dan quality assurance INKA. Proses pemeriksaan berlangsung di dua fasilitas overhaul, yakni Depok dan Manggarai.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna Commuter Line atas ketidaknyamanan selama proses ini berlangsung. Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menuntaskan seluruh tahapan pemeriksaan dengan tetap menjaga standar keselamatan dan keandalan sarana,” papar Nanang.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda menyampaikan setelah perawatan menyeluruh pada rangkaian CLI 225, secara bertahap KAI Commuter kembali mengoperasikan rangkaian yang sudah selesai perawatan untuk melayani pengguna pada lintas Bogor mulai Sabtu, (19/9).