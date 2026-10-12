KAI Commuter Tembus 400 Juta Penumpang, Dirayakan Lewat Lomba Seni

jpnn.com, JAKARTA - Sepanjang tahun 2025, KAI Commuter berhasil mengangkut lebih dari 400 juta penumpang secara nasional dengan pertumbuhan sekitar 7 persen.

Pertumbuhan tersebut diiringi dengan modernisasi armada melalui pengoperasian 11 rangkaian KRL generasi baru produksi CRRC Sifang di lintas Bogor dan Cikarang.

Rangkaian kereta modern ini menghadirkan sistem pendingin yang lebih baik, interior yang lebih lega, teknologi keselamatan terbaru, serta fasilitas ramah disabilitas dan lansia.

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General Manager CRRC Sifang Wilayah Indonesia Han Wenfeng memandang pentingnya esensi kemanusiaan di balik pengembangan infrastruktur transportasi massal.

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Dia menegaskan kehadiran rangkaian kereta modern dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat secara langsung.

"Kereta yang kami bangun pada akhirnya adalah tentang manusia yang menggunakannya," kata Han Wenfeng di Jakarta, baru-baru.

Sebagai bentuk apresiasi atas kemajuan transportasi publik, CRRC Sifang selaku produsen kereta cepat Whoosh dan KRL generasi baru kembali menyelenggarakan kompetisi seni bertajuk Satu Jalur, Sejuta Cerita.

Wenfeng mengaku terkesan melihat beragamnya interpretasi peserta terhadap tema kompetisi tersebut.

"Bagi kami, ini menunjukkan bahwa transportasi publik telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat," ucapnya.