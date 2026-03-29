KAI Daop 1 Jakarta Catat 370 Ribu Penumpang Kembali ke Ibu Kota Hingga H+8
jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 370.559 penumpang telah tiba di Jakarta selama periode arus balik Lebaran 2026 atau pada H+8 Lebaran 2026.
Data hingga Minggu (29/3) pagi menunjukkan tren kedatangan penumpang masih tetap tinggi di berbagai stasiun besar ibu kota.
"Selama periode arus balik dari 23 hingga 29 Maret 2026, total kedatangan penumpang mencapai 370.559 orang," kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Jakarta, pada Minggu (29/3).
Berdasarkan data yang diperoleh pada 29 Maret pukul 09.00 WIB, Franoto mengatakan bahwa rata-rata kedatangan harian konsisten di atas 50 ribu penumpang.
Volume tertinggi terjadi pada 25 Maret dengan 53.406 penumpang, disusul 28 Maret sebanyak 53.368 penumpang.
KAI memproyeksikan tren kedatangan masih akan tetap tinggi pada beberapa hari ke depan. Pada 30 Maret, jumlah kedatangan diperkirakan masih berada di atas 49 ribu penumpang, dan pada 31 Maret di atas 44 ribu penumpang.
Lebih lanjut, Franoto menyampaikan bahwa KAI terus memastikan kesiapan layanan di seluruh lini, mulai dari operasional perjalanan hingga pelayanan di stasiun.
"KAI berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik selama masa arus balik, dengan memastikan perjalanan kereta api berjalan aman, lancar, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan hingga tiba di stasiun tujuan," katanya.
