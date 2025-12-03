KAI Daop 2 Bandung Siapkan 287 Ribu Kursi untuk Angkutan Nataru 2025/26

jpnn.com, BANDUNG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang akan berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Seluruh aspek operasi, pelayanan, dan keselamatan telah disiapkan secara optimal agar masyarakat bisa menikmati perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo menyampaikan bahwa seluruh jajaran Daop 2 Bandung siap menjalankan tugas pelayanan dan pengawasann sepanjang masa Angkutan Nataru ini.

"KAI Daop 2 Bandung memastikan seluruh aspek operasional, sarana, prasarana, dan pelayanan pelanggan dalam kondisi siap. Kami siap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memastikan setiap perjalanan kereta api berlangsung aman, nyaman, dan tepat waktu," kata Kuswardoyo di Bandung, Rabu (3/12/2025).

Pada masa Angkutan Nataru tahun ini, KAI Daop 2 Bandung menyediakan total 287.316 tempat duduk (TD) untuk 18 hari perjalanan, atau sekitar 15.962 TD per hari.

Sebanyak 29 perjalanan kereta api akan dioperasikan, terdiri dari 24 perjalanan KA reguler, satu perjalanan KA Fakultatif (Parahyangan), empat perjalanan KA Tambahan, yakni 2 KA Lodaya Tambahan, KA Tambahan Kiaracondong - Surabaya Gubeng, dan KA Kutojaya Selatan Tambahan.

Kuswardoyo menuturkan, hingga 1 Desember 2025 telah terjual 63.924 tiket atau sekitar 22,2 persen dari total kapasitas.

Dari jumlah tersebut, 16.492 tiket merupakan hasil dari program tiket diskon 30 persen yang ditawarkan kepada masyarakat.