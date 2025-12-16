KAI Logistik Distribusikan 3 Ton Bantuan ke Wilayah Terdampak Bencana di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra melalui program KAI Logistik Peduli Bencana Sumatra, Pengiriman Gratis Bantuan.

Penyaluran bantuan dilakukan pada 12 Desember 2025 dengan total bantuan kolektif yang disalurkan mencapai lebih dari 700 koli atau setara dengan ±3.000 kilogram.

Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, pelanggan, mitra usaha, serta insan KAI Logistik, yang dihimpun selama periode 8–11 Desember melalui 20 service point KALOG Express yang tersebar di wilayah Jawa dan Bali.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, pelanggan, mitra usaha, serta seluruh pegawai KAI Logistik yang telah berpartisipasi aktif dalam program KAI Logistik Peduli Bencana Sumatra. Kepedulian dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kekuatan utama dalam memastikan bantuan dapat terhimpun dan tersalurkan secara terkoordinasi kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dwi Wulandari, VP of Corporate Secretary KAI Logistik.

Program ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan sekaligus optimalisasi peran KAI Logistik sebagai penyedia jasa logistik nasional.

Melalui program KAI Logistik Peduli Bencana Sumatra, Perseroan berupaya memastikan bantuan dari masyarakat dapat dikelola dan disalurkan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pemanfaatan moda kereta api sebagai tulang punggung distribusi hingga titik konsolidasi merupakan bentuk kontribusi KAI Logistik dalam mendukung efisiensi dan keandalan logistik kemanusiaan.

Selanjutnya, KAI Logistik melakukan kolaborasi lintas institusi dalam proses pengiriman bantuan ke Aceh melalui jalur laut.