KAI Logistik Hadirkan Layanan Sameday Delivery Untuk Rute Jakarta–Bandung

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) kembali menghadirkan inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan.

Melalui program terbaru “JABARin Aja!”, KAI Logistik meluncurkan layanan pengiriman satu hari sampai (sameday delivery) khusus rute Jakarta–Bandung dan Bandung–Jakarta.

Dengan biaya yang sangat terjangkau, yaitu hanya Rp5.000 per kilogram, pelanggan bisa mengirim paket dengan skema tiba di hari yang sama.

Layanan ini menawarkan solusi logistik yang lebih cepat, praktis, aman, dan efisien, sehingga mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Pelanggan dapat menikmati layanan khusus ini hingga 31 Desember 2025.

“Hadirnya layanan JABARin Aja! merupakan bentuk komitmen KAI Logistik dalam menjawab kebutuhan pelanggan akan pengiriman cepat dengan harga yang kompetitif. Kami berharap program ini dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam aktivitas pengiriman sehari-hari, sekaligus mendukung mobilitas logistik yang lebih efisien khususnya di wilayah Jawa Barat," ujar Riyanta, Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik.

Layanan JABARin Aja! beroperasi secara rutin setiap Senin hingga Kamis, dengan batas waktu dropping paket di Jakarta pada pukul 16.00 WIB dan Bandung pada pukul 11.00 WIB.

Untuk menjamin keamanan sekaligus ketepatan waktu, KAI Logistik menetapkan ketentuan maksimal 30 kilogram per paket dengan dimensi hingga 40 × 30 × 30 sentimeter.